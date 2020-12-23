Son dakika haber: Antalya'da iki aile arasında pompalı tüfekli kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı
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Son dakika haber: Antalya'da iki aile arasında pompalı tüfekli kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı

23.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:42
Son dakika haber: Antalya'da iki aile arasında pompalı tüfekli kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'da iki aile arasında kadınların tartışması yüzünden çıktığı iddia edilen pompalı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da iki aile arasında kadınların tartışması yüzünden çıktığı iddia edilen pompalı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede yaşayan iki arkadaş grubunun eşleri arasında tartışma yaşandı. Tartışma bugün yeniden başladı ve taraflar arasında kısa sürede kavgaya dönüştü. Erkeklerinde karıştığı taşlı, sopalı pompalı tüfekli kavgada saçmaların balkonda isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Yaralılar araçlarıyla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin gelmesine rağmen taraflar arasındaki tartışma devam etti. Polis erkek ve kadınları güçlükle ayırdı. Polis yaptığı incelemede bir apartmanın 2 ve 3'üncü katındaki dairelerin cam balkonlarının isabet eden saçmalar nedeniyle kırıldığını belirledi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri olaya karıştıkları iddia edilen tarafların evlerinde olayda kullanıldığı belirlenen 2 pompalı tüfek ve 2 bıçak ele geçirdi. Yerde ise çok sayıda boş boş kartuş bulundu. Olay yeri ekipleri kartuşların olduğu alanda inceleme yaptı. Olaya karıştıkları belirlenen 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastanede bulunan 3 kişinin yaralarının hafif olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bir süre bölgede güvenlik önlemi alan polis, tarafların yatışmasının ardından bölgeden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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