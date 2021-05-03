Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler

Antalya'da çekici ile küçükbaş hayvan yüklü kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle benzin deposu patlayınca yangın çıktı. Kamyonet içinden çıkamayan 2 kişi yanarak can verdi.

Korkuteli ilçesi Büyükköy Mahallesi Naldöken yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan İ. idaresindeki çekici ile karşı yönden gelmekte olan küçükbaş hayvan yüklü Sabri Kavuk idaresindeki kamyonet çarpıştı.

ARACIN BENZİN DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle aracın benzin deposunun patlaması sonucu yangın çıktı. Kazada kamyonetteki sürücü Sabri Kavuk (30) ile yanında bulunan İsa İşlek (32) sıkıştıkları yerden çıkamayınca araç içinde yanarak yaşamlarını yitirdi.

ÇEKİCİ SÜRÜCÜSÜ KAZAYI UCUZ ATLATTI

Araçtan atlayan çekici sürücüsü Ramazan İ. ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine Antalya ve Korkuteli'nden Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışması yaptı.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR DA TELEF OLDU

Kazada kamyonetteki 5 adet küçükbaş hayvan da yanarak telef oldu. Çekici sürücüsü Ramazan İ. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza sonrası yanarak yaşamlarını yitiren Sabri Kavuk ile İsa İşlek'in cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı