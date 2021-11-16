Son dakika haber! Antalya'da balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Haberler
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Son dakika haber! Antalya'da balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Antalya'da balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Son dakika haberlerine göre Antalya'da balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Kemer ilçesinde bir apartmanın 3. katında ikamet eden Bakır ailesinin 1,5 yaşındaki çocuğu Deniz Bakır, dairenin balkonunda dengesini kaybederek düştü.

Olay yerine gelen ambulansla Kemer Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Burada yoğun bakım servisine alınan Deniz Çakır, 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazenin Kemer ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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