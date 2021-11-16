Son dakika haber: Annesinin birlikte yaşadığı erkek tarafından dövülen Elif Ada bebek öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde annesinin birlikte yaşadığı Mustafa G. (24) tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada Topçu, hayatını kaybetti. Mustafa G. polis tarafından gözaltına alındı.

?Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 Sokak'ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede oturan Beyza Nur E. (21) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa G., pazar günü akşam saatlerinde ev kirası nedeniyle tartıştı. Mustafa G., Beyza Nur E.'yi dövüp, ev kirası için biriktirdiği 500 lirayı telefon alacağını söyleyerek aldı. Bu sırada odada bulunan Beyza Nur E.'nin 3 aylık kızı Elif Ada Topçu, ağlamaya başladı. Bunun üzerine Mustafa G., çocuğun başına tokat attı.

Mustafa G., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.