Son dakika haber! Annesine ait klinikte hastanın özel fotoğraflarını çeken sahte hemşireye gözaltı

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da özel bir kliniğe iğne yaptırmak için gelen kadının pantolonunu indirdiği sırada fotoğraflarını çektiği belirlenen 'sahte hemşire' Taha E.O. (21) gözaltına alındı. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk ederken, sorgusunda "Kendisi pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti" diyen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.

Olay 3 Şubat günü Tuzla'da bulunan özel bir klinikte meydana geldi. Tarafların emniyette verdiği ifadelere göre olay şöyle gerçekleşti: Şüpheli Taha E.O. annesine ait olan klinikte bulunuyordu. İğne tedavisi gören 19 yaşındaki kadın, saat 21.00 sıralarında kliniğe gelince Taha E.O., genç kadına iğne yapabileceğini söyledi. Sağlık meslek lisesinden mezun olan ve hemşirelik diploması olduğu öğrenilen Taha E.O. aşı yaptığı genç kadının haberi olmadan özel fotoğrafını çekti.

ERKEK ARKADAŞI FAYANS YANSIMASINDAN DURUMU FARK ETTİ

I ÇEKTİĞİNİ KABUL ETTİ

SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

HAKİMLİK SERBEST BIRAKTI

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılığın ise şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel