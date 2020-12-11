Kıskançlık nedeniyle tartıştığı sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti

Ankara'da Muzaffer E., sevgilisi olduğu öne sürülen Rasime G. ile kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer E., yanındaki pompalı tüfekle sevgilisi olduğu iddia edilen kadına ateş ederek öldürdü. Şahıs, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Ankara'nın Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi'nde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Muzaffer E. ile evli ve 2 çocuk annesi olan Rasime G., sokak üzerinde karşılaştı.

KISKANÇLIK KRİZİ NEDENİYLE TARTIŞTILAR

Sevgili oldukları iddia edilen Muzaffer E. ile Rasime G. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Muzaffer E., tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfeği çıkarıp, Rasime G.'ye ateş etti.

AYNI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

Kadın, kanlar içinde yere yığılırken, E. de birkaç adım attıktan sonra aynı tüfeği göğsüne doğrultarak ateşledi. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, E. ve G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gelen polis ekipleri, olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve inceleme yaptı. Bu sırada ölüm haberini alan E. ve G.'nin yakınları geldi. Muzaffer E.'nin iki kızı, babalarının cansız bedenin görünce sinir krizi geçirdi.

Gözyaşlarına boğulan iki kardeş ve diğer yakınlarını polisler ve sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. E. ve G.'nin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ