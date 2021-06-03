Son dakika haber! Ankara'da iş merkezinde yangın (2)
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Son dakika haber! Ankara'da iş merkezinde yangın (2)

Son dakika haber! Ankara'da iş merkezinde yangın (2)
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İTFAİYE EKİPLERİ DE DUMANDAN ETKİLENDİAnkara'da, iş merkezinin deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İTFAİYE EKİPLERİ DE DUMANDAN ETKİLENDİ

Ankara'da, iş merkezinin deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının, iş merkezindeki bir restoranın elektrik kontağından çıktığı ve daha sonra bitişiğindeki dezenfektan deposuna sıçradığı belirtildi. Söndürme çalışmaları sırasında bazı itfaiye erleri de dumandan etkilendi. Yoğun duman içinde kalarak etkilenen itfaiye çalışanlarına ambulanslarda müdahale edildi.

MANSUR YAVAŞ:  ANORMAL ŞEKİLDE DEPOLAMIŞLAR

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Başkan Yavaş, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirterek, "Bütün Ankara itfaiyesi burada, söndürmek için uğraşıyorlar. İtfaiyeci arkadaşlardan rahatsızlananlar var. İçeride klor ve dezenfektan var, anormal şekilde depolamışlar. İnşallah söndürecekler yangını" dedi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Son dakika haber! Ankara'da iş merkezinde yangın (2)
Son dakika haber! Ankara'da iş merkezinde yangın (2)
Son dakika haber! Ankara'da iş merkezinde yangın (2)
Son dakika haber! Ankara'da iş merkezinde yangın (2)
Son dakika haber! Ankara'da iş merkezinde yangın (2)
Son dakika haber! Ankara'da iş merkezinde yangın (2)
Son dakika haber! Ankara'da iş merkezinde yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan

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