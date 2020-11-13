Son dakika haber: Ankara'da hırsızlar kulübe yaktı, 24 güvercin öldü
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Son dakika haber: Ankara'da hırsızlar kulübe yaktı, 24 güvercin öldü

13.11.2020 08:18 | Son Güncelleme: 13.11.2020 08:26
Son dakika haber: Ankara'da hırsızlar kulübe yaktı, 24 güvercin öldü

Son dakika habere göre ANKARA'da hırsızların yaktığı ateşin sıçradığı kulübede 24 güvercin yakanarak, öldü.

ANKARA'da hırsızların yaktığı ateşin sıçradığı kulübede 24 güvercin yakanarak, öldü. Alevlere müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi yaralandı.

Yangın, Ankara Keçiören ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi Kamelya Sokak'ta, saat 06.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz hırsızlar, çaldıkları kabloları boş arazide yakmak istedi. Ancak alevler, aynı yerde bulunan Gökhan Ekim'e ait güvercin kulübesine sıçradı. Paniğe kapılan şüpheliler kaçarken, alevleri fark eden Karşıyaka Mezarlığı'nda görevli Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA ekipleri, yangına müdahale etmek istedi. Görevlilerden Mehmet Kayhan'ın alevleri söndürmeye çalıştığı sırada kulübede patlama meydana geldi. Kayhan başından, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Kayhan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kulübede bulunan 24 güvercin ise yanarak, öldü. Polis, şüphelilerin kimliğini tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.


Son dakika haber: Ankara'da hırsızlar kulübe yaktı, 24 güvercin öldü
Son dakika haber: Ankara'da hırsızlar kulübe yaktı, 24 güvercin öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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