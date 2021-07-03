Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı (2)

Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Haberler | Güncel

Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı (2)'ÇOK ŞİDDETLİ PATLAMAYDI'Ankara Altındağ'da patlama meydana gelen 2 katlı binada, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması tamamlandı.

Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı (2)

'ÇOK ŞİDDETLİ PATLAMAYDI'

Ankara Altındağ'da patlama meydana gelen 2 katlı binada, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması tamamlandı. Ekipler, binada incelemelerini sürdürürken, iş yeri sahipleri de yanan dükkanlarında sağlam eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Patlamanın meydana geldiği bölge esnafından Akın Dursun, "Şiddetli bir patlamaydı. Ben arka sokaktaydım, patlama anında. Yaklaşık 300 metre mesafede bizim dükkanımız, oradan duyduk. Patlama sesini duyunca da hemen buraya geldik" dedi.

Görüntü dökümü:

-Patlamanın meydana geldiği dükkanın dışından görüntüler-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları-Akın Dursun ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Burak TEKİN/ANKARA,


Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı (2)
Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin

Siteler'de tüp patlaması meydana geldi (4)
Siteler'de tüp patlaması meydana geldi (4)
Ankara Siteler'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı
Ankara Siteler'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı
Meteorolojiden Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Numan Kurtulmuş
Magazin Şener Şen Şevval Şahin Civan Canova Ece Çeşmioğlu
Spor Ali Koç Salih Uçan Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da 2 katlı binadaki dükkanda patlama: 2 yaralı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 17:03:58. #1.16#

title