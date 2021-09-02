Son dakika haber! Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Yeni adli yılı büyük bir kararlılıkla karşılıyoruz
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Son dakika haber! Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Yeni adli yılı büyük bir kararlılıkla karşılıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ANKARA Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan, "Bizler, suskunluk sarmalına girmeyen ve eşit bir dünya için herkes adına direnen avukatlar olarak yeni adli yılı büyük bir kararlılıkla karşılıyoruz" dedi.

ANKARA Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan, "Bizler, suskunluk sarmalına girmeyen ve eşit bir dünya için herkes adına direnen avukatlar olarak yeni adli yılı büyük bir kararlılıkla karşılıyoruz" dedi.

Ankara Barosu'na bağlı avukatlar, 2021-2022 Adli Yıl açılışı nedeniyle Çankaya Söğütözü Mahallesi'ndeki Ankara Adliyesi ek binası önünde bir araya geldi. Burada konuşan Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan, yeni adli yılı karşıladıklarını belirterek, "Adil yargılanma hakkının yok sayıldığı, savunma makamının yargı sisteminin dışına çıkartılmaya çalışıldığı, avukatların mesleklerini icra ettikleri her ortamda sistematik olarak şiddete uğradığı, öldürüldüğü; müvekkilleri ile özdeşleştirilerek yargılandıkları, ifade ve iletişim özgürlüğünün kağıt üzerinde kaldığı, kadın cinayetlerinin zamana yayılmış bir katliama dönüştüğü, çocukların sadece çocuk değil bir taraftan da işçi oldukları, ormanların çöle, otele ya da santrallere çevrildiği, gözü dönmüş bir cinnetle işkence gören ve öldürülen hayvanların kimseler tarafından duyulmayan çığlıklarının gökyüzünü yırttığı, adaletin tecelli edeceğine olan inancın adli makamlara değil de sosyal medyada kalabalıklara ulaşabilme umuduna havale edildiği ülkemizde yeni adli yılı kutlayamıyoruz. Ancak bizler, suskunluk sarmalına girmeyen ve eşit bir dünya için herkes adına direnen avukatlar olarak yeni adli yılı büyük bir kararlılıkla karşılıyoruz" dedi.

Başkan Sağkan ayrıca, yeni Ankara Adliyesi binasının yapımı için harekete geçilmesini isteyerek, "Bu sebeple Adalet Bakanlığı tarafından adliyelerin tek çatı altında toplanması için ivedi ve gerçek adımların atılması, verilen sözlerin tutulması gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Son dakika haber! Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Yeni adli yılı büyük bir kararlılıkla karşılıyoruz
Son dakika haber! Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Yeni adli yılı büyük bir kararlılıkla karşılıyoruz
Son dakika haber! Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Yeni adli yılı büyük bir kararlılıkla karşılıyoruz
Son dakika haber! Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Yeni adli yılı büyük bir kararlılıkla karşılıyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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