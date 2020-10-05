Ayşe Karaman'ın ölümünde karar! Uzman doktora 3 yıl 4 ay hapis
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Ayşe Karaman'ın ölümünde karar! Uzman doktora 3 yıl 4 ay hapis

05.10.2020 11:57 | Son Güncelleme: 05.10.2020 12:35

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davada, sanık Özgür Tarhan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin görülen davada sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan'a "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı.

Ayşe Karaman'ın ölümünde karar! Uzman doktora 3 yıl 4 ay hapis

DAVADA KARAR ÇIKTI

Savcı, sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Uzman Doktor Özgür Tarhan "bilinçli taksirle ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

DAHA ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Tutuklu yargılanan Uzman Dr. Özgür Tarhan, davanın 5'inci celsesinde "sanığın delileri karartma ihtimali olmadığı" gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Ayşe Karaman'ın ölümünde karar! Uzman doktora 3 yıl 4 ay hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
NAZAN: Bir inSani öldürme cezasi bu kadar az olur ise yakinda cinayet haberleri daha çok okuruz 3 yıl mı bir insanı katletmenin cezası neden caydiricilik yok allah kahretsin bir anne evladını 3 yılda mi buyutuyor
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ASD: bu aralar neden cezalar az veriliyor yada hiç verilmiyor? Ne bu abi böyle, gencecik kadının ölmesine sebep olan birine 3 yıl ceza vermek nedir? Ölüm bu kadar ucuzlaştı mı ülkemizde? Gerçekten acınası haldeyiz, müge anlıda görüyoruz hergün onlarca kadın katlediliyor, verilen cezalara, ihmallere bakıyoruz gerçekten adalet bitmiş, hiçbir şekilde adalet sağlanılmıyor ülkede yazık, kafası esen istediğini öldürüyor, uzaklaştırma alsada yine yaklaşıyor öldürüyor bu ne böyle
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