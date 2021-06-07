Anahtarlık içinde uyuşturucu ticaretine polis engeli

Anahtarlık içinde uyuşturucu ticaretine polis engeli Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde farklı bir suçtan araması bulunan şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu kullanamaya yarayan aparat bulunması üzerine aracınta da arama yapan polis ekipleri, aracın farklı yerlerine ve anahtarlık içine saklanmış 30.

Anahtarlık içinde uyuşturucu ticaretine polis engeli

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde farklı bir suçtan araması bulunan şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu kullanamaya yarayan aparat bulunması üzerine aracınta da arama yapan polis ekipleri, aracın farklı yerlerine ve anahtarlık içine saklanmış 30.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sarıgöl İçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik Sarıgöl ilçesinde yaptıkları operasyon sonunda, K.Ü. isimli şahsın yapılan UYAP sorgulamasında 'Mermi bulundurma ve taşıma' suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilerek Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirilmesi üzerine, şahsın kullandığı araç içerisinde yapılan aramada, anahtarlık, hoparlör ve aracın farklı yerlerine zulalanmış şekilde toplam 30.5 gram Metamfetamin (Kristal) uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. K.Ü isimli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. K.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alaşehir Kapalı Cezaevine gönderildi. Şahısla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirilirken suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vehbi Sarıhan