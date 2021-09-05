Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Çayırova ilçesi Şekerpınar mevkisinde İstanbul yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 14 GD 086 plakalı panelvan, A.M. idaresindeki 54 SK 013 plakalı otomobil, T.Ö. yönetimindeki 41 BT 090 plakalı otomobil ve İ.Z. kontrolündeki 31 ADU 07 plakalı yolcu otobüsüne, ardından da demir bariyerlere çarptı.

T.Ö'nün kullandığı otomobil de A.Y. idaresindeki 06 HAS 73 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bir otomobilden çıkarılan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan Fehmi Bıkım (90), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından yaya olarak firar eden panelvan sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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