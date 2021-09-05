Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.