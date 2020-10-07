Amerikalı müzisyen Johnny Nash hayatını kaybetti
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BBC

Amerikalı müzisyen Johnny Nash hayatını kaybetti

07.10.2020 14:23 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:38
Amerikalı müzisyen Johnny Nash hayatını kaybetti

I Can See Clearly Now şarkısıyla hafızalara kazınan, reggae ikonu Bob Marley'i seyirci karşısına çıkaran ilk isimlerden biri olan Johnny Nash 80 yaşında vefat etti.

Nash'in oğlu, babasının Houston'daki evinde doğal sebepler nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.Johnny Nash, reggae müziğin efsanevi ismi Bob Marley'in albüm sözleşmesi imzalamasına da katkıda bulunmuştu. Nash'in 1972'de çıkardığı "I Can See Clearly Now" parçası 1 milyondan fazla satmış ve ABD Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya ulaşmıştı.

JHONNY NASH KİMDİR?

1940 yılının ekim ayında dünyaya gelen Johnny Nash, müzik kariyerine 1950'lerde başladı. Pop ve reggae şarkıcısı, reggae ikonu haline gelen arkadaşı Bob Marley'i Amerikalı izleyicilerle seyircilerle tanıştıran ilk isimlerden biri olarak biliniyor.

Nash, 1970'lerde I Can See Clearly Now şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Şarkısı yıllar içinde Ray Charles, Donny Osmond ve Jimmy Cliff gibi farklı müzisyenler tarafından defalarca cover'landı. Şarkı, aynı zamanda ünlü film Thelma ve Louise'de de kullanıldı.

Amerikalı müzisyen Johnny Nash hayatını kaybetti

Şarkı, ABD Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya ulaştı ve orada dört hafta kaldı. İngiltere'de ise beş numaraya kadar yükseldi ve Nash 1975'te Tears On My Pillow ile listelerde zirveye çıktı.

Üçüncü evliliğini Carli Nash ile yapan ünlü sanatçının Johnny Nash Jr. adında bir oğlu ve Monica adında bir kızı bulunuyor.

BBC
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