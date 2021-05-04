Son dakika haberi... AMBULANS HELİKOPTER KORONAVİRÜS HASTASI İÇİN HAVALANDI
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Son dakika haberi... AMBULANS HELİKOPTER KORONAVİRÜS HASTASI İÇİN HAVALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika haberlerine göre OSMANİYE'de koronavirüs tedavisi gören polis memuru Üstün Altan (37), durumu ağırlaşınca hava ambulansıyla Adana'ya sevk edildi.

OSMANİYE'de koronavirüs tedavisi gören polis memuru Üstün Altan (37), durumu ağırlaşınca hava ambulansıyla Adana'ya sevk edildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören Üstün Altan'ın durumu ağırlaştı. Bunun üzerine doktorlar, Altan'ın Adana'ya sevk edilmesine karar verdi. Altan için Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 112 Hava Komuta Kontrol Merkezi'nden hava ambulansı talebinde bulunuldu. Özel ambulansla helikopter pistine getirilen Altan, koronavirüs tedbirleri kapsamında hava ambulansına alındı. Pistten havalanan helikopter, Altan'ı, tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Son dakika haberi... AMBULANS HELİKOPTER KORONAVİRÜS HASTASI İÇİN HAVALANDI
Son dakika haberi... AMBULANS HELİKOPTER KORONAVİRÜS HASTASI İÇİN HAVALANDI
Son dakika haberi... AMBULANS HELİKOPTER KORONAVİRÜS HASTASI İÇİN HAVALANDI
Son dakika haberi... AMBULANS HELİKOPTER KORONAVİRÜS HASTASI İÇİN HAVALANDI
Son dakika haberi... AMBULANS HELİKOPTER KORONAVİRÜS HASTASI İÇİN HAVALANDI
Son dakika haberi... AMBULANS HELİKOPTER KORONAVİRÜS HASTASI İÇİN HAVALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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