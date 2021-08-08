Amasya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Amasya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Amasya'da otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Amasya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

AMASYA - Amasya'da otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nuri Aydın yönetimindeki 60 TA 750 plakalı otomobil Amasya merkez Yenice Mahallesi mevkisinde kontrolden çıktı. Önce bir bahçeye ardından yolun kenarına savrulup takla atan otomobildeki Hacer Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Nuri Aydın ise ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İncelemenin ardından jandarma ve itfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı Hacer Aydın'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Amasya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Amasya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Amasya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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