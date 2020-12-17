Son dakika haber... Amasya'da, 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca yandı
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Son dakika haber... Amasya'da, 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca yandı

17.12.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:27
Son dakika haber... Amasya'da, 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca yandı

Son dakika haberleri... AMASYA'da, evin bahçesindeki samanlıkta gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

AMASYA'da, evin bahçesindeki samanlıkta gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca kül oldu. 

Göynücek Şeyhoğlu köyünde, Duran Demir'e ait evin bahçesinde, gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu ev ile ahıra sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 7 bin 500 ton yonca ve 75 ton saman balyası kül oldu. Jandarma, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber... Amasya'da, 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca yandı
Son dakika haber... Amasya'da, 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca yandı
Son dakika haber... Amasya'da, 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca yandı
Son dakika haber... Amasya'da, 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca yandı
Son dakika haber... Amasya'da, 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca yandı
Son dakika haber... Amasya'da, 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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