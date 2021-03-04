Son dakika haber... Altın dolu çantayı masada unuttular
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Son dakika haber... Altın dolu çantayı masada unuttular

04.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:25
Son dakika haber... Altın dolu çantayı masada unuttular

Son dakika haberi... Hatay'ın Antakya ilçesinde gölet kenarındaki kamelyada jandarma tarafından bulunan altın dolu çanta sahibine teslim edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde gölet kenarındaki kamelyada jandarma tarafından bulunan altın dolu çanta sahibine teslim edildi.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kolluk devriyesi esnasında Karlısu Mahallesi'nde bulunan Karlısu göletindeki kamelya içerisinde yer alan masa üzerinde, 10 adet bilezik, 7 adet yarım altın, 29 adet çeyrek altın, 500 TL ve muhtelif alışveriş faturası olduğu tespit edilen siyah renkli kadın çantası bulundu. Ziynet eşyalarının bulunduğu çanta sahibinin tespiti amacıyla fatura kayıtlarından yapılan araştırma sonucunda çanta ve ziynet eşyalarının yeni evli olan ve gezmek için eşiyle birlikte Karlısu göletine giden B.Ş.'ye ait olduğu tespit edildi. Ziynet eşyaları işlemlerin tamamlanmasının ardından sahibi B.Ş.'ye teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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