'ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU' İLK BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM TRT 1'DE BAŞLADI

Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL DHA

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde bir araya geldiği, 'Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölümüyle bu akşam TRT 1'de ekran yolcuğuna başladı.

DİZİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK:

Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan (Barış Arduç) ve Akça (Fahriye Evcen) arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan haber sizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.