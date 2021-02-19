Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Saraçoğlu anıldı
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Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Saraçoğlu anıldı

19.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:32

Almanya'nın Hanau kentinde geçen yıl ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Fatih Saraçoğlu, Çorum'un İskilip ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Almanya'nın Hanau kentinde geçen yıl ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Fatih Saraçoğlu, Çorum'un İskilip ilçesindeki mezarı başında anıldı.

İskilip Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen programa katılan Kaymakam Muharrem Eligül, İlçe Müftüsü Vahit Demiral, Merkez Müdür Vekili Erdoğan Akkuş ve vatandaşlar, Saraçoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Programda, saldırıda hayatını kaybeden Saraçoğlu ile 8 kişi için dua edildi.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi yaşamını yitirmişti

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau'da 19 Şubat 2020'de Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye düzenlenen ırkçı saldırıda, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.

Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesini de öldürdükten sonra intihar etmişti.

Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Saraçoğlu anıldı
Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Saraçoğlu anıldı
Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Saraçoğlu anıldı
Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Saraçoğlu anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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