Son dakika haber... Alkollü gençler kaza yaptı lüks otomobil alev alev yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Alkollü gençler kaza yaptı lüks otomobil alev alev yandı

Son dakika gelişmesine göre Alkollü gençler kaza yaptı lüks otomobil alev alev yandı Üsküdar'da alkol alıp eğlenen 3 genç lüks otomobil ile kaldırıma çakarak elektrik direğine çarptı.

13.08.2020 06:28 | Son Güncelleme: 13.08.2020 06:34

Alkollü gençler kaza yaptı lüks otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - Üsküdar'da alkol alıp eğlenen 3 genç lüks otomobil ile kaldırıma çakarak elektrik direğine çarptı. Kazanın etkisiyle lüks otomobil kıvılcım alarak yanmaya başladı. Araç içinde bulunan alkollü gençler son anda kurtuldu. Alkollü olan gençlerden 2'si olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre Üsküdar Gazi Caddesi üzerinde seyir eden Ahmet Mert Çoşkunmeriç idaresindeki 34 OTT 073 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motor bölümünde kıvılcım oluştu. Daha sonrasında kıvılcım alan lüks otomobil birden yanmaya başladı. Araç içinde bulunan ismi henüz belirlenemeyen alkollü 3 genç yanan araçtan kendilerini son anda dışarı attı. Hafif şekilde yaralanan gençlerden 2'si ise olay yerinden hızla kaçtı. Durumun itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesine üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan lüks otomobili söndürdü. Alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Ahmet Mert Çoşkunmeriç sağlık ekiplerinin tedavi çağrısını reddederek itfaiye ekiplerinin söndürdüğü aracını çaresizce izledi. Yanan lüks otomobilin yandığını gören alkollü sürücü sinir krizi geçirerek polis ve itfaiye ekiplerine güçlük çıkarttı. Öte yandan olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına ise küfür ederek hakarette bulundu. Alkollü sürücü Trafik ekiplerine güçlük çıkartarak alkolmetreyi ise üflemek istemedi. Öte yandan alev alev yanan lüks otomobil cep telefonu kameralarına böyle yansıdı

Olay görgü tanıklarından olan Emirhan Koç," biz ilk gördüğümüzde araç hafif şekilde yanıyordu çok büyük alev yoktu. Ambulans ve itfaiyeyi aradık. Sonra alev birden büyüdü. Araçta 3 ya da 4 kişi vardı. Hepsi alkollüydü kaçtı" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... Alkollü gençler kaza yaptı lüks otomobil alev alev yandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var 3. Sayfa
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti Ekonomi
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı Ekonomi
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Ekonomi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Dünya
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! 'CHP Genel Başkanı kim olmalı?' sorusunda İnce sürprizi
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili 'acil koduyla' ulusa sesleniş konuşması yaptı
Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Yeşim Salkım, kadına şiddetin önüne geçmek için dernek kurmaya hazırlanıyor
Yeşim Salkım, kadına şiddetin önüne geçmek için dernek kurmaya hazırlanıyor
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar belli oldu
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar belli oldu
Trabzonspor, Marlon'un 1 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi
Trabzonspor, Marlon'un 1 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü
Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Destici Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Alişan Hülya Avşar Yeşim Salkım
Spor Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Çocuk Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Alkollü gençler kaza yaptı lüks otomobil alev alev yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 06:34:23. #1.15#
title