Son dakika haber! Aliağa'da şehitliğe ve şehit ailelerine bayram ziyareti
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Son dakika haber! Aliağa'da şehitliğe ve şehit ailelerine bayram ziyareti

Son dakika haber! Aliağa'da şehitliğe ve şehit ailelerine bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Ramazan Bayramı ülke genelinde sabah saatlerinde kılınan bayram namazı ile başladı.

Ramazan Bayramı ülke genelinde sabah saatlerinde kılınan bayram namazı ile başladı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle vatandaşlar arası bayramlaşma yapılamazken Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve beraberindeki heyet, şehitliği ziyaret etti. Aliağa Kabristanlığında bulunan şehitlerin mezarına karanfil bırakan heyet ardından şehit ailelerine ziyaretlerde bulundu.

Kabristanlık ziyaretinde şehitlerin aziz hatıralarını anmak için dualar edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetini Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, duayı ise müftülük görevlilerinden Adem Akın yaptı. Yapılan duanın ardından heyet şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlik ziyareti sonrasında Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Özgür Acar, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt ve Kıbrıs Gazisi İslam Doğan Kılıç şehit ailelerini ziyaret ederek ailelerin bayramını kutladı. Bayram ziyaretleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerine yapılan ziyaretle son buldu. - İZMİR

Son dakika haber! Aliağa'da şehitliğe ve şehit ailelerine bayram ziyareti
Son dakika haber! Aliağa'da şehitliğe ve şehit ailelerine bayram ziyareti
Son dakika haber! Aliağa'da şehitliğe ve şehit ailelerine bayram ziyareti
Son dakika haber! Aliağa'da şehitliğe ve şehit ailelerine bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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