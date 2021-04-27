Son dakika haber! Alanya'da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Alanya'da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haber! Alanya'da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yasadışı bahis oynanan iki iş yerine jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yasadışı bahis oynanan iki iş yerine jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında yüklü miktarda para ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, yasadışı bahis oynadığı tespit edilen 30 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Konaklı Merkez Karakolu ekipleri Güllerpınarı ve Konaklı mahallelerinde bulunan iki iş yerinde yasadışı bahis oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bahse konu işletmeler ve yasadışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ev ile 2 iş yeri olmak üzere toplam 8 noktaya baskın düzenledi. Ekipler ayrıca işletmeciliğini R.G.K.'nın yaptığı iş yerlerinde Ş.E., İ.S., A.F.A., N.Y. ve H.Y.'nin şüphelilerle birlikte yasadışı bahis oynatmak, yer ve imkan sağlamak suçunu işledikleri tespit etti.

Baskında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyal, 9 kök Hint keneviri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 ABD Doları, 52 bin 100 TL ve yasa dışı bahis para alışverişinde kullanılan 3 defter ele geçirildi.

Baskınlar sırasında yasadışı bahis oynadıkları tespit edilen 30 kişi hakkında 11 bin 877 TL'den 47 bin 525 TL'ye kadar idari para cezası uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Hakan Sabancı Yılmaz Erdoğan
Spor Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Alanya'da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 20:45:33. #1.16#

title