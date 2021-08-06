Son dakika haber! Aksaray'da sanayi sitesinde çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haber! Aksaray'da sanayi sitesinde çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haber! Aksaray'da sanayi sitesinde çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Aksaray'da bir kaporta tamirhanesinin çatısında bulunan konteynerde çıkan yangının bitişiğinde bulunan yapı malzemeleri deposuna sıçraması sonucu 1 dükkan ve 1 depo yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aksaray'da bir kaporta tamirhanesinin çatısında bulunan konteynerde çıkan yangının bitişiğinde bulunan yapı malzemeleri deposuna sıçraması sonucu 1 dükkan ve 1 depo yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında 14 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Yeni Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi Mimar Sinan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil U.'ya (38) ait kaporta tamirhanesinin çatısında bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kaporta tamirhanesi bitişiğinde bulunan Fatih Ş.'ye (45) ait lokantanın çatısının birleştiği alanda alevlerin yükseldiğini fark eden esnaflar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi esnasında yangın Vedat K.'ye (46) ait yapı malzemeleri deposuna sıçradı. İtfaiye ekipleri çok sayıda araç, donanım ve itfaiye eri ile yanan tamirhanesi ve depoya müdahale ederken, esnaflar da itfaiye ekiplerine yardım ederek tamirhane ve depoda bulunan yanıcı malzemelerin tahliyesini yaptı. Tamirhane ve depoda bulunan malzemeleri tahliye ederken dumandan etkilenen 14 kişiye sağlık görevlileri tarafından hazır bekleyen ambulanslarda oksijen tüpleri ile müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri malzemelerin tahliye edildiği tamirhane ve depoda soğutma çalışmalarına başladı. Köpük bazlı söndürme ve soğutma çalışması yapılan tamirhane ve depo kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili niceleme başlattı. Yangında dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan 14 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Son dakika haber! Aksaray'da sanayi sitesinde çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Aksaray'da sanayi sitesinde çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Aksaray'da sanayi sitesinde çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Aksaray'da sanayi sitesinde çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Aksaray'da sanayi sitesinde çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Aksaray'da sanayi sitesinde çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Aksaray'da sanayi sitesinde çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Aksaray'da sanayi sitesinde çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Aksaray'da sanayi sitesinde çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Aksaray'da sanayi sitesinde çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Aksaray'da sanayi sitesinde çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber! Aksaray'da sanayi sitesinde çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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