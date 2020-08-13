Son dakika haber... Akrabalar arasında 'arazi sınırı' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haber... Akrabalar arasında 'arazi sınırı' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika gelişmesine göre SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, akrabalar arasında arazi sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Son dakika haber... Akrabalar arasında 'arazi sınırı' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
13.08.2020 22:52 | Son Güncelleme: 13.08.2020 22:56

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, akrabalar arasında arazi sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalar arasında iddiaya göre arazi sınırı anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı sonlandırırken yaralanan Rasim Kara, Cemile Kara, Gökhan Özdemir, Yılmaz Özdemir ve Ferdi Kargı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gökhan Özdemir hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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Kaynak: DHA

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