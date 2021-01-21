ŞANLIURFA - Akçakale Gümrük Kapısı'nda otomobilin motor bölümü ve bagajına gizlenmiş 4 kuzu bulundu
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ŞANLIURFA - Akçakale Gümrük Kapısı'nda otomobilin motor bölümü ve bagajına gizlenmiş 4 kuzu bulundu

21.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:26

Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'nda otomobilin motor kısmı ve bagajında oluşturulan özel bölmede 4 kuzu bulundu.

Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'nda otomobilin motor kısmı ve bagajında oluşturulan özel bölmede 4 kuzu bulundu.

Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen otomobil, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi.

İncelemede aracın ön ve arka kısmında yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri detaylı arama yaptı.

Bu sırada otomobilin motor bölümünden gelen sesler üzerine aracın farları söküldü.

Ekipler, ağızları bantlanmış iki kuzuyu bulundukları bölmeden çıkardı.

Otomobilin bagajında da inceleme gerçekleştiren ekipler, LPG ile çalışan aracın benzin yakıt deposunun yerine yapılan özel bölmede ağızları bantlanmış iki kuzu daha buldu.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

ŞANLIURFA - Akçakale Gümrük Kapısı'nda otomobilin motor bölümü ve bagajına gizlenmiş 4 kuzu bulundu
ŞANLIURFA - Akçakale Gümrük Kapısı'nda otomobilin motor bölümü ve bagajına gizlenmiş 4 kuzu bulundu
ŞANLIURFA - Akçakale Gümrük Kapısı'nda otomobilin motor bölümü ve bagajına gizlenmiş 4 kuzu bulundu
ŞANLIURFA - Akçakale Gümrük Kapısı'nda otomobilin motor bölümü ve bagajına gizlenmiş 4 kuzu bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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