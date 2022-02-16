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Son dakika haber... Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü

AA, Sarp Özer - Güncel
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Son dakika haber... Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, Wallace ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.???????

AA / Sarp Özer - Güncel

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