Son dakika haber! AK Partili Savaş'tan Didim'e doğalgaz müjdesi..
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Son dakika haber! AK Partili Savaş'tan Didim'e doğalgaz müjdesi..

Son dakika haber! AK Partili Savaş'tan Didim'e doğalgaz müjdesi..
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Didim'in doğalgaz konusundaki planlamaya dahil edildiği müjdesini verdi.

AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Didim'in doğalgaz konusundaki planlamaya dahil edildiği müjdesini verdi. Savaş ayrıca, Didim'in deniz suyu sıcaklığı ve dalga boyuyla ilgili olarak meteorolojinin gözlem istasyonu kuracağını açıkladı.

AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Didim'deki oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Programı kapsamında ilçe teşkilatını ziyaret eden Savaş'ı İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, ana kademe yöneticileri ile meclis üyeleri karşıladı. AK Partili Savaş, pandemi ve meclis çalışmaları sebebiyle uzun süredir Didim'e gelemediğini dile getirerek "Didim'deki yatırımlar noktasında ilçe başkanımızla birlikte konuları takip ediyoruz. Yatırım süreçleriyle ilgileniyoruz. BOTAŞ Genel Müdürümüzle görüştük; Bakanımız, Didim'e doğalgaz konusunu onayladı. Didim planlama sürecine dahil edildi ve bununla ilgili çalışmalar başlatıldı" dedi.

"Denize gözlem istasyonu kurulacak"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettiklerini kaydeden Savaş "Bu ziyarette Genel Müdürümüz'den Didim'de gözlem istasyonunun kurulmasını istedik. Kabul edildi. Bu istasyon sayesinde Didim'deki deniz suyu sıcaklığı ve dalga boyu ölçümleri yapılacak. Bu sayede Didim'de yatlar başta olmak üzere denizcilerimize ve balıkçılarımıza veri akış sağlanacak. Tanıtıma da katkı sunacak. Yaklaşık 250 Bin TL'lik bir maliyetle çalışmalara kısa sürede başlanacak" dedi.

"2023'te Aydın'da yeni bir zafer kazanacağız"

2018 yılındaki Genel seçimlerde Aydın'da büyük bir başarı elde edilerek AK Parti'nin 4 vekil kazandığını kaydeden Savaş "Genel seçimlere 2 yıl kaldı. 2 yıllık süreçte yaptıklarımızı halka anlatacağız. Eksik yönlerimiz yok mu vardır tabi ki, onları da gidereceğiz. Halka iç içe olacağız. Samimi olacağız. Halka dokunacağız. Bunları yaparsak sandıkta oy alırız. Bunları hep beraber yapacağımızdan şüphem yok. Bunları yaparsak 2023'te Aydın'dan yeni bir zaferle çıkacağımıza inanıyorum" dedi. - AYDIN

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haber! AK Partili Savaş'tan Didim'e doğalgaz müjdesi..
Son dakika haber! AK Partili Savaş'tan Didim'e doğalgaz müjdesi..

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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