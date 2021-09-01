Son dakika haber | AK Parti'li Dağ, Marmaris'teki yangınlarda zarar gören aileleri ziyaret etti

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında evleri ve hayvan barınakları ile kovanları yanan aileleri ziyaret ederek talepleri dinledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında evleri ve hayvan barınakları ile kovanları yanan aileleri ziyaret ederek talepleri dinledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, beraberindeki MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ile orman yangınlarından etkilenen kırsal Osmaniye ve Bayır Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret etti. Dağ ve beraberindekiler, yangında zarar gören ailelerle görüştü. Evi yangında kül olan İlyas Şahin'e, bu ziyaret sırasında yeni evinin anahtarı da teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkımı tamamlanan tüm evlerin kısa sürede yeniden inşaatının tamamlanacağını söyleyen Hamza Dağ, "Cumhurbaşkanımız burayı afet bölgesi ilan etti ve bizleri heyetler halinde görevlendirdi. Bizler ilk günden beri olduğu gibi sahada olarak ihtiyaç sahiplerini dinleyip, bütün yaraların sarılmasını sağlayacağız. Bu afetin üstesinden yine el ele gelip daha güçlü bir şekilde geleceğe tutunacağız" dedi.AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ise kentte zarar gören arı yetiştiricilerine dikkati çekip, "Yanan alanlarda belli bir süre arıcılık ve bal yetiştiriciliği faaliyetleri yapılamayacak. Ancak Milli Parklar belli bölgelerde arıcılar için yer ayıracak. Arıcılarımız ve bölge arıcılığımız devlet destekleri ile en kısa zamanda eski haline dönecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan