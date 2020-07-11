Son dakika haber: AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş: "Caminin kubbelerinden yükselecek olan tüm mana...
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FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Son dakika haber: AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş: "Caminin kubbelerinden yükselecek olan tüm mana...

Son dakika politika haberi: AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş: "Caminin kubbelerinden yükselecek olan tüm mana ile birlikte hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak" Danıştay 10.

11.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 11.07.2020 06:48

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş: "Caminin kubbelerinden yükselecek olan tüm mana ile birlikte hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak"

İSTANBUL - Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştürmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Ayasofya Camiye dönüştürüldü. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile yanındaki arkadaşları Fatih Caminde sabah namazını kıldıktan sonra şükür duası gerçekleştirdi. Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Caminin kubbelerinden yükselecek olan tüm mana ile birlikte hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak" şeklinde konuştu.

Danıştay 10. Dairesi dün verdiği kararla Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile karar resmi gazetede yayınlanarak Ayasofya Cami statüsü ile Diyanet İşlerini devredildi.

Bu kapsamda bir araya gelen AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde sabah namazını kıldıktan sonra şükür duası gerçekleştirdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile yanındaki arkadaşları Fatih Caminde sabah namazını kıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın Türbesi önünde dua yaptı.

"Tarihimizin önemli anlarından birini daha geride bırakacağız"

Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye'nin 81 ilinde AK Parti Gençlik Kolları büyük bir coşkuyla, neşeyle sabah namazına katıldılar ve namazın ardından şükür duasında bulundular. Bizde burada Fatih Camiinde Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin Türbesinin önünde buluştuk sizlerle beraber. Bizde burada şükür dualarımızda bulunduk. Hakikaten yüz yıla yakın bir süredir milletimizin içinde buruk bir acı, kalbini sıkıştıran bir durumdu Ayasofya'nın müze olarak vatandaşlarımızla buluşması. Dün alınan kararla hem danıştay ilgili dairesinin hem de buna istinaden Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu kararname ile Ayasofya yeniden asıl statüsüne cami statüsüne geri dönmüş oldu. İnşallah 24 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılacak. ve biz tarihimizin önemli anlarından birini daha geride bırakacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız dün büyük muhteşem bir konuşma gerçekleştirdi. Tafsilatıyla meseleye tüm açılardan beyanlarda bulundu. Bizim açımızdan Ayasofya'nın ne denli bir egemenlik meselesi olduğu, fethin İstanbul'daki en önemli sembolü olduğunu vurguladı" dedi.

"Hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak"

Alınan bu karar ile İslam dünyasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyen Büyükgümüş, "Ve bundan sonrada tüm insanlık için Ayasofya'nın abidevi bir mimari eser olarak ama aynı zamanda cami fonksiyonuyla hizmet edeceğini vurguladı. Zira süreç boyunca işte olmazdı, öyleydi, böyleydi kamuoyu çok açıklama gördü. Ama hem dünyada olup bitenler açısından hem Türkiye'de olup bitenler açısından dün meseleye son nokta koyulmuş oldu. Şimdi bundan sonra özellikle biz gençlere düşen her vaktinde Ayasofya'yı gereğince şenlendirebilmek orada ümmetin atan kalbini hissedebilmek inşallah 24 Temmuz'dan itibaren de bu mümkün olacak. İnşallah Ayasofya'nın 2 Temmuz'da milletle buluşması yeniden milletimizle buluşması yeniden ezanla yeniden Allahuekber nidalarıyla buluşması inşallah Mescidi Aksa'nın da özgürlüğüne kavuşması için bir işaret fişeği olacak. ve inşallah 24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'nın kapılarını ibadete açmasıyla birlikte o caminin kubbelerinden yükselecek olan tüm mana ile birlikte hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak" şeklinde konuştu.

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Son dakika haber: AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş: 'Caminin kubbelerinden yükselecek olan tüm mana...

Kaynak: İHA

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