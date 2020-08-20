Son dakika haber! AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri, Gastronomi Evini inceledi
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Son dakika haber! AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri, Gastronomi Evini inceledi

Son dakika gündem haberine göre Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Gastronomi Evi olarak kullanılmak üzere restore edilen Benlioğlu Konağı'nda incelemelerde bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri ve yemek kültürünün yaşatılacağı konağa...

20.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:33

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Gastronomi Evi olarak kullanılmak üzere restore edilen Benlioğlu Konağı'nda incelemelerde bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri ve yemek kültürünün yaşatılacağı konağa hayran kaldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek nezaretinde, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ve Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz'in de eşlik ettiği incelemede, Gastronomi Evi'nin önümüzdeki günlerde yapılacak iç tefrişatı öncesi son aşamasını yerinde gören Milletvekilleri Özkaya ve Yurdunuseven, yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Zeybek'ten bilgi aldı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından şehrin yemek kültürünün, mutfak sanatlarının, örf ve adetlerinin yaşatılacağı tarihi muhteşem bir konağın Afyonkarahisar'a kazandırıldığını kaydetti.

Konağın, gastronomi şehri olan Afyonkarahisar'a yakışan bir mekan olarak hizmet vereceğini belirten Özkaya, "İnşallah bu konağımız açıldıktan sonra, yurtiçi ve yurtdışından şehre gelen misafirler, huzur ve ağız tadı içinde yemeklerini yiyebileceği bir imkana sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Gastronomi Evini'nin Afyonkarahisar'a çok büyük değer katacağını ifade eden Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de dünyada 36'ıncı ülkemizde ise 3'üncü gastronomi şehri olan Afyonkarahisar artık yemek turizminde de dünyanın öncü illeri arasında yer alacağını kaydetti.

Yemek kültürünü dünyaya duyurmalıyız"

Afyonkarahisar'ın gastronomi şehri ilan edildiği geçen yıldan bu yana tüm şehrin bu alanda kenetlendiğini dile getiren AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ise şunları kaydetti:

"Zengin bir yemek kültürüne sahibiz ve bunu tüm dünyaya duyurmalıyız. Anadolu'nun en zengin mutfakları arasına giren Afyonkarahisar'ın mutfak kültürünü sadece ulusal değil, uluslararası anlamda da tanıtmayı hedefliyoruz. Zengin mutfağımızı ve şehrimizin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak ve devamlılığını sürdürmek için elimizden geleni yapmalıyız."

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Son dakika haber! AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri, Gastronomi Evini inceledi

Kaynak: AA

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