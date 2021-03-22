Son dakika haber: Ağlı'da yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi

Son dakika haberleri... KASTAMONU'nun Ağlı ilçesinde bazı okullarda koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

KASTAMONU'nun Ağlı ilçesinde bazı okullarda koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

Ağlı İlçe Hıfzısıhha Kurulu, ilçedeki okul personellerinde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar tüm okul ve yurtların kapatılmasına karar verdi. Eğitimin bu süreçte uzaktan devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ