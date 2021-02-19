Eşiyle bir olup kardeşinin canına kıyan cani abi, cinayeti çapraz sorguda itiraf etti
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Eşiyle bir olup kardeşinin canına kıyan cani abi, cinayeti çapraz sorguda itiraf etti

19.02.2021 22:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 23:11

Bursa'da bir evde kavga olduğu ihbarını alan polis ekipleri, gittiği adreste 66 yaşındaki Saniye Kaçar'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Cinayet sonrası polisler tarafından çapraz sorguya alınan abi ve eşi, Kaçar'ı öldürdüklerini itiraf etti.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir apartmanın giriş katından kavga sesleri geldiğini duyan vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu adrese polis ekipleri girdikleri dairede Saniye Kaçar'ı yerde hareketsiz halde buldu.

AĞABEY VE YENGE İFADEYE ALINDI

Polisler, karşılaştıkları manzara sonrası sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde Kaçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saniye Kaçar'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ardından olayla ilgili soruşturma başlatan Gemlik polisi, Saniye Kaçar'ın birlikte yaşadığı ağabeyi E.Ç. ile yengesi G.Ç.'nin ifadesine başvurdu.

CİNAYETİ ÇAPRAZ SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

E.Ç., olay yerinde verdiği ilk ifadesinde kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu, kendi kendini yere atıp kafasını duvara vurduğunu iddia etti. Karı kocanın hareketlerinden şüphelenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirerek E.Ç. ve G.Ç.'yi gözaltına aldı. Çapraz sorguya alınan karı- koca emniyette verdikleri ifadede Saniye Kaçar'ı kendilerinin öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelilerin ifadelerinde 7 aydır Saniye Kaçar ile birlikte yaşadıklarını, ara ara tartıştıklarını söyledikleri ve cinayetle ilgili birbirlerini suçladıkları öğrenildi. E.Ç. ve G.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Eşiyle bir olup kardeşinin canına kıyan cani abi, cinayeti çapraz sorguda itiraf etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

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