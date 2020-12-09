Son dakika haber! Afyonkarahisar Devlet Hastanesine 58 yoğun bakım ünitesi kurulacak

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) desteğiyle 58 yoğun bakım ünitesi kurulacağı bildirildi.

Valilik makamında gerçekleşen programda, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz ile ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser arasında protokol imzalandı.

Çiçek imza töreninde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik hep birlikte alınan tedbirlerle Afyonkarahisar'daki süreci en az zararla atlatacaklarını söyledi.

Kentte, salgınla mücadelenin etkili bir şekilde devam ettiğini dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Her şey şu anda kontrolümüz altında. Kovid-19 vaka sayılarına en aza indirmek ve salgına yayılma fırsatı vermemek için İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerimizle kontrollerimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, bu süreçte zorlu bir mücadele örneği sergiliyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşanmaması adına gerekli önlemleri önceden alıyoruz. İşte bu kapsamda da olası bir yoğunluğa destek amaçlı Afyonkarahisar Devlet Hastanemize servise kurulacak 58 yoğun bakım ünitesine, ticaret ve sanayi odamız destek veriyor. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Korkmaz ile Serteser, karşılıklı olarak protokole imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer