Son dakika haber! Adıyaman'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
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Son dakika haber! Adıyaman'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı

17.10.2020 22:39 | Son Güncelleme: 17.10.2020 22:42
Son dakika haber! Adıyaman'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü ile 2 çocuk yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü ile 2 çocuk yaralandı.

Abdullah Beyazbal'ın (19) kullandığı çapa motoru, Savran köyü Ballık mezrası mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik şarampole düştü.

Sürücü ile araçta bulunan Hanifi Beyazbal (10) ve Halil İbrahim Beyazbal (13) yaralandı.

Ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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