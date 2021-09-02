Son dakika haber! Adıyaman'da kaza: 6 yaralı
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Son dakika haber! Adıyaman'da kaza: 6 yaralı

Son dakika haber! Adıyaman'da kaza: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kızılin köyü yakınlarında meydana geldi. Besni yönüne giden Halil Öztürk yönetimindeki 63 ACH 937 plakalı hafif ticari araç ile Halit Yücel'in kullandığı 22 HT 604 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile yanlarında bulunan Hasan Güzel, Ahmet Güzel, Sıddık Akarsu ile İsmail Kaydı yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Besni ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırıldı.


Son dakika haber! Adıyaman'da kaza: 6 yaralı
Son dakika haber! Adıyaman'da kaza: 6 yaralı
Son dakika haber! Adıyaman'da kaza: 6 yaralı
Son dakika haber! Adıyaman'da kaza: 6 yaralı
Son dakika haber! Adıyaman'da kaza: 6 yaralı
Son dakika haber! Adıyaman'da kaza: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan

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