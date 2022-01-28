Son dakika haber! Kalp hastası bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi - Haberler
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Son dakika haber! Kalp hastası bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'da 2,5 aylık kalp hastası bebek, ambulans uçakla Konya'ya nakledildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 2,5 aylık kalp hastası bebek, ambulans uçakla Konya'ya nakledildi.

Kalp hastası bebek, özel hastanede tedavi altına alındı.

Bebeğin, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine Konya'ya sevki kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler sonrası hazırlanan ambulans uçakla Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan alınan bebek, Konya Havalimanı'na gönderildi.

Bebeğin Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi göreceği öğrenildi.

Son dakika haber! Kalp hastası bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

Son dakika haber! Kalp hastası bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

Son dakika haber! Kalp hastası bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

Son dakika haber! Kalp hastası bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

Son dakika haber! Kalp hastası bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

Son dakika haber! Kalp hastası bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

Son dakika haber! Kalp hastası bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Ambulans, Konya, Kalp, Güncel, Haber

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