Son dakika haber... Adana Emniyet Müdürlüğü, Alparslan Kuytul'un 14 yaşındaki oğlunun gözaltında olmadığını açıkladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana Emniyet Müdürlüğü, kanuna aykırı şekilde eylem yapmak isterken gözaltına alınanlar arasında, kayyum atanan ve kapatma davası süren Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı eski yöneticisi Alparslan Kuytul'un oğlu dahil 18 yaş altı kimse olmadığını bildirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, kanuna aykırı şekilde eylem yapmak isterken gözaltına alınanlar arasında, kayyum atanan ve kapatma davası süren Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı eski yöneticisi Alparslan Kuytul'un oğlu dahil 18 yaş altı kimse olmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "vakıf faaliyetleri adı altında kuruluş amacı dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle kayyum atanan ve kapatma davası devam eden Adana merkezli Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşlarının provokasyon girişiminde bulunduğu olayda 14 yaşındaki çocuğun da gözaltına alındığı yönünde asılsız iddialar olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde dün gece kanuna aykırı şekilde eylem yapmak isteyen ve bunun neticesinde gözaltına alınan şahıslar arasında Alparslan Kuytul'un oğlu da dahil 18 yaş altı kimse bulunmamaktadır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa