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Son dakika haberi: Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yangın çıkan evde hasar oluştu.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yangın çıkan evde hasar oluştu.

Sümer Mahallesi'nde 12 katlı binanın ilk katından duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, evde çıkan yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen evdeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan, dairede oturan görevdeki polis memuru da evine gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

Son dakika haberi: Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi: Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi: Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi: Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi: Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi: Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

Sümer Mahallesi, Seyhan, Yangın, Adana, Güncel, Haber

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