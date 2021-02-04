Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

04.02.2021 09:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:25

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan İ'ye, Güzelyalı Mahallesi'nde evinden çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tabancayla ateş edip kaçtı.

Bacağından yaralanan Erdoğan İ, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada, 3 boş kovan buldu.

Ekipler, eşkal bilgilerini tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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