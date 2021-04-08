Son dakika haber | Adana'da mart ayında 329 bin 307 araç trafik yönünden denetlendi
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Son dakika haber | Adana'da mart ayında 329 bin 307 araç trafik yönünden denetlendi

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Adana'da mart ayında 329 bin 307 araç trafik yönünden denetlendi

Son dakika haberleri... Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından mart ayında toplam 329 bin 307 araç kontrol edildi.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından mart ayında toplam 329 bin 307 araç kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle şubat ayında 587 maddi hasarlı, 387 yaralamalı, 3 ölümlü olmak üzere toplam 976 trafik kazası meydana geldi, bu 542 kazalarda vatandaş yaralandığı belirtildi.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için yapılan denetimlerde kusurlarından dolayı 1723 aracın trafikten men edildiği, 715 sürücünün ehliyetine el konulduğu ifade edilen açıklamada, trafik güvenliği ve vatandaşların can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirlerin arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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