İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
25.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:18
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Zati Çalışkan (47) yönetimindeki 34 AGH 363 plakalı otomobil, Orhan Ekinci Bulvarı otoyol bağlantı kavşağında Mustafa Özfidan (22) idaresindeki 31 VT 677 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Aslan Koçak (2), Merve Koçak (25), Ceyhun Aşkın (26) ve Emine Özfidan (78) yaralandı.
Ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Özfidan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur