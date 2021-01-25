İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

25.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:18

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Zati Çalışkan (47) yönetimindeki 34 AGH 363 plakalı otomobil, Orhan Ekinci Bulvarı otoyol bağlantı kavşağında Mustafa Özfidan (22) idaresindeki 31 VT 677 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Aslan Koçak (2), Merve Koçak (25), Ceyhun Aşkın (26) ve Emine Özfidan (78) yaralandı.

Ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Özfidan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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