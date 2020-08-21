Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
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Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu

Adana'da bir evden gelen kötü kokular üzerine ekipler harekete geçti. Çilingirle girilen evde belden aşağısı çıplak bir cansız beden bulundu.

21.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:20

Adana'da çevreye kötü kokular yaydığı ihbar edilen eve giren polis, alt tarafı çıplak bir erkek cesedi buldu.

ÇİLİNGİRLE GİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70367 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Soner O.'nun evinden kötü kokular gelmeye başlayınca mahalle sakinleri kapıyı çaldı. Evde kapıyı açan olmayınca mahalleliler durumu polis ekiplerine bildirdi.

BELDEN AŞAĞISI ÇIPLAK BULUNDU

Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polisler, belden aşağısı çıplak olan Soner O.'nun hareketsiz bir şekilde yatağında yattığını gördü. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, Soner O.'nun uzun süre önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Soner O'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu

Kaynak: İHA

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