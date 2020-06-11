Son dakika haber... Abdest almak için gittiği camide ruhsatlı silahını kaybetti
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Son dakika haber... Abdest almak için gittiği camide ruhsatlı silahını kaybetti

Son dakika haberi... Abdest almak için gittiği camide ruhsatlı silahını kaybetti Zonguldak'ta eski muhtar abdest almak için gittiği camide ruhsatlı silahını kaybetti.

11.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:18

Abdest almak için gittiği camide ruhsatlı silahını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta eski muhtar abdest almak için gittiği camide ruhsatlı silahını kaybetti.

Zonguldak Merkeze bağlı Keller köyü eski muhtarı Ali Rıza Öztürk 8 Haziran Pazartesi günü Acılık semtinde abdest almak için gittiği Hz. Ali Camii'nin lavabosunda ruhsatlı silahını unuttu. Öğlen namazı sonrasında silahının belinde olmadığını fark eden Öztürk, lavaboya indiğinde silahının çalındığı fark etti. Ardından silahının bulunması için karakola giden Öztürk, gerekli müracaatlarının ardından silahını buluna 1000 TL para ödülü vereceğini açıkladı.

Ali Rıza Öztürk, silahını bulana para ödülü vereceğini söyleyerek, "8 Haziran Pazartesi günü 12.50'de Acılık Camii'nin altına abdest almaya girdim. O arada lavaboya girdim. Ruhsatlı silahımı askılığa taktım. O andan ezan okundu bende heyecandan silahımı orada unuttum. Alan kişinin silahımı teslim etmesini rica ediyorum. Silahım teslim edildiği takdirde bin TL ile ödüllendireceğim. Ondan sonra da onu dostluk arkadaşlık olarak bağrıma basacağım. Silahımıza geri getirmeseler bile o silah ona hayır getirmez. O ruhsatlıdır devlet malıdır" dedi.

Son dakika haber... Abdest almak için gittiği camide ruhsatlı silahını kaybetti

Kaynak: İHA

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