Son dakika haber | ABD'nin Texas eyaletinde ruhsatsız silah taşıma yasası yürürlüğe girdi
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Son dakika haber | ABD'nin Texas eyaletinde ruhsatsız silah taşıma yasası yürürlüğe girdi

Son dakika haber | ABD'nin Texas eyaletinde ruhsatsız silah taşıma yasası yürürlüğe girdi
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre NEW ABD'nin Texas eyaletinde tartışmalı kürtaj yasasının ardından ruhsatsız silah taşıma yasası da yürürlüğe girdi.

NEW ABD'nin Texas eyaletinde tartışmalı kürtaj yasasının ardından ruhsatsız silah taşıma yasası da yürürlüğe girdi.

Ülke genelinde sık sık silahlı şiddet olayları gerçekleşmesine rağmen, Texas eyaleti çıkardığı bir dizi silah yanlısı yasaya son olarak ruhsatsız silah taşıma yasasını ekledi.

Yasa ile 21 yaş ve üzerindeki Texaslılar silahlarını ruhsatsız ve eğitim almaksızın açıkça üzerinde taşıyabilecek.

Söz konusu tartışmalı yasa, öte yandan kolluk kuvvetlerinin halkı silah şiddetinden korumasını daha da zorlaştıracağı endişelerini gündeme getirdi.

Dallas Polis Şefi Eddie Garcia yaptığı açıklamada, insanların açıkça silah taşımasının polisin suç işleyen birisiyle suçsuz olan kişileri ayırt etmesini zorlaştıracağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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