Son dakika haber! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 230 bin 512'ye yükseldi
26.10.2020 16:56 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:00
Son dakika haberler: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bin 512'ye yükseldi.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bin 512'ye yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 230 bin 512 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 890 bin 481 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 772 bin 780 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı