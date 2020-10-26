Son dakika haber! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 230 bin 512'ye yükseldi

Son dakika haberler: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bin 512'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bin 512'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 230 bin 512 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 890 bin 481 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 772 bin 780 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı