Son dakika haber: ABD'de kadın, piyangodan 3 milyon dolar kazandığını spam mailiyle öğrendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: ABD'de kadın, piyangodan 3 milyon dolar kazandığını spam mailiyle öğrendi

Son dakika haber: ABD'de kadın, piyangodan 3 milyon dolar kazandığını spam mailiyle öğrendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haber... ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Laura Spears (55), kendisine gelen başka bir e-maili ararken spam (gereksiz) klasörüne girdiğinde 31 Aralık 2021'de aldığı piyango biletiyle 3 milyon dolar kazandığını öğrendi.

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Laura Spears (55), kendisine gelen başka bir e-maili ararken spam (gereksiz) klasörüne girdiğinde 31 Aralık 2021'de aldığı piyango biletiyle 3 milyon dolar kazandığını öğrendi.

Michigan eyaletinin Oakland İlçesi'nde yaşayan Spears, Michigan Lottery'e yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada piyango reklamlarını görünce bilet satın aldım. Birkaç gün sonra birisinden beklediğim maili hesabımda ararken spam klasöründe piyango mailini gördüm. Okuduğuma inanamadım ve piyangonun resmi sitesinden hesabıma giriş yaptım ve gerçekten de 3 milyon dolar kazandığımı fark ettim" dedi.Michigan Lottery'den yapılan açıklamada, Spears'ın kazandığı parayla erken emekli olacağını ve ailesi için harcayacağı ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Michigan, Aralık, dolar, Dünya, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title