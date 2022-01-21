Son dakika haber: ABD'de bir kişi Georgia seçim görevlilerini ölümle tehdit etmekle suçlandı

ABD'nin Georgia eyaleti seçim çalışanlarını tehdit ettiği öne sürülen Teksaslı hakkında dava açıldı.

ABD federal savcıları, Teksaslı Chad Christopher Stark'ın, çevrim içi satış sitesi Craigslist'e "Georgia vatanseverleri, devletimizi bu kanunsuz hainlerden geri almamızın zamanı geldi. İkinci Madde'yi (bireysel silahlanmayı öngören anayasada maddesi) uygulamamızın tam zamanı, hain Çinliye kurşun sıkma zamanı." şeklinde mesaj paylaştığını tespit etti.

Hazırlanan iddianamede, Stark'ın "Çinli" ibaresiyle mahkeme belgelerinde adı geçmeyen bir seçim görevlisine atıfta bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin, iddianamede adı geçmeyen başka iki hükümet yetkilisini de tehdit ettiği kaydedildi.

İddianamede Stark'ın paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdiği bildirildi:

"Georgia'daki milisler kan dökmenin zamanı geldi. Bu hainlerin hayatlarına son vermek ve ülkemizi zorla geri almak Amerikan vatanseverleri olarak bizim görevimizdir, artık yolsuz mahkemelerde yolsuz kolluk kuvvetlerini bekleyemeyiz. Ülkemizi geri istiyorsak bunları yok etmeliyiz."

İddianamede, Stark'ın bu mesajı, 6 Ocak 2020'deki Kongre olaylarından bir gün önce paylaştığı kaydedildi.

Stark hakkındaki suçlama, ülkenin dört bir yanındaki seçim yetkililerine yönelik tehditlere odaklanan ve Adalet Bakanlığının temmuzda 6 aylığına görevlendirdiği bir birimin çalışmaları sonucunda yapıldı.

Stark, "devlet görevlilerine karşı eyalet dışından tehdit" suçuyla Atlanta'da yargılanacak.