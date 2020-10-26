Son dakika haber... ABD, Afganistan'da 5 üst düzey Talibanlıyı öldürdüğü duyurdu
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Son dakika haber... ABD, Afganistan'da 5 üst düzey Talibanlıyı öldürdüğü duyurdu

26.10.2020 12:51 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:55
Son dakika haber... ABD, Afganistan'da 5 üst düzey Talibanlıyı öldürdüğü duyurdu

Son dakika haberleri: ABD ve Taliban arasında barış anlaşması imzalamasının ardından Eylül ayında Katar'da devam eden barış görüşmelerine rağmen, Afgan güvenlik güçleri ile Taliban savaşçıları arasında çatışmalar devam ediyor.

ABD ve Taliban arasında barış anlaşması imzalamasının ardından Eylül ayında Katar'da devam eden barış görüşmelerine rağmen, Afgan güvenlik güçleri ile Taliban savaşçıları arasında çatışmalar devam ediyor. Afganistan'daki ABD Kuvvetleri (USFOR-A) Sözcüsü Albay Sonny Leggett, 5 Taliban militanın öldürüldüğünü açıkladı. Albay Leggett, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ölümleri teyit ederek bu operasyonları barış anlaşmasını savunmak için yaptıklarını belirtti. Leggett ayrıca "Anlaşmayı ihlal etme ve masum Afganları öldürme iddialarını reddediyoruz" dedi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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