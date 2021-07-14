Son dakika haber | 55 yaşındaki hastane görevlisi aranıyor

Son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 55 yaşındaki Murat Aydemir ailesi ve yakınları tarafından her yerde aranıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 55 yaşındaki Murat Aydemir ailesi ve yakınları tarafından her yerde aranıyor.

Kdz. Devlet Hastanesi temizlik personeli olarak çalıştığı öğrenilen 55 yaşındaki Murat Aydemir'den iki günden bu yana haber alınamıyor. Pazartesi günü öğle saatlerinde evinden işe gidiyorum diyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Murat Aydemir kayıplara karıştı. Aydemir'in ailesi bir süre sonra polise başvurdu. Yapılan araştırmada en son saat 15: 30 civarında bir arkadaşı tarafından Ali Molla Camii önünde görüldüğü öğrenilen Murat Aydemir arkadaşına işe gideceğini söylediği öğrenildi.

Aydemir'in eşinin kardeşi olan Yıldırım Akbaş konu ile ilgili bilgilere vererek yardım istedi. Akbaş açıklamasında, "Eniştem Pazartesi gününden beri kayıp. Ablamın da bilgisi yok. Önce polise başvurduk sonra savcılığa. Evde kimliğini bulduk, kendisi yok. İşe gidiyorum diye çıkıyor evden bir daha da haber yok. Emniyet tarafından çalışma başlatıldı. Gittiği yerlere haber bıraktık. Gören veya duyanların bilgi vermesini rica ediyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı